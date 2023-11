Marché de Noël de l’APE Place de la Libération Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Marché de Noël de l’APE Place de la Libération Le Blanc, 1 décembre 2023, Le Blanc. Le Blanc,Indre Marché Noël de l’A.P.E école ville Haute du Blanc..

Vendredi 2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market of the A.P.E école ville Haute du Blanc. Mercado de Navidad organizado por la A.P.E école ville Haute du Blanc. Weihnachtsmarkt der A.P.E école ville Haute du Blanc.

