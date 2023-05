Bandastics en fête Place de la libération, 1 juillet 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Passe-rue et animations des quartiers et des bars, grande soirée bodéga en centre-ville..

Samedi 2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Street pass and animations in the neighborhoods and bars, big party downtown.

Pases de calle y animación en los barrios y bares, gran fiesta en el centro de la ciudad.

Straßenpass und Animationen in den Stadtvierteln und Bars, großer Bodéga-Abend im Stadtzentrum.

Mise à jour le 2023-05-22 par Destination Brenne