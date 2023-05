Concert de Storks (rock) Place de la Libération, 24 juin 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Concert de soutien pour la lutte contre les violences faites aux femmes..

Samedi 2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Concert in support of the fight against violence against women.

Concierto en apoyo de la lucha contra la violencia de género.

Benefizkonzert zur Unterstützung des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen.

Mise à jour le 2023-05-26 par Destination Brenne