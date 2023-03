CARNAVAL Place de la Libération La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe

CARNAVAL Place de la Libération, 26 mars 2023, La Flèche

2023-03-26 – 2023-03-26

Place de la Libération Parc des Carmes

La Flèche

Sarthe . Carnaval de La Flèche sur le thème de la nature avec déambulation en centre-ville : animations dès 14h00 dans le parc des Carmes, départ à 15h45 du cortège vers la place de la Libération. https://www.ville-lafleche.fr/evenement/carnaval/ Place de la Libération Parc des Carmes La Flèche

