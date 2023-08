JEP2023 > Visites guidées du mémorial de Graignes Place de la Libération Graignes-Mesnil-Angot, 16 septembre 2023, Graignes-Mesnil-Angot.

Graignes-Mesnil-Angot,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain au mémorial de Graignes, pour assister à une visite guidée du site.

Le Mémorial de Graignes-Mesnil-Angot est un mémorial Franco-Américain érigé en hommage aux civils normands et aux soldats américains, qui périrent pendant la bataille du 6 au 12 juin 1944. L’inauguration eut lieu le dimanche 12 juin 1949, en présence de M. David Bruce, ambassadeur des États-Unis en France. Sous le Mémorial, une grande plaque de marbre porte en lettres d’or les noms de soixante-trois victimes des combats, trente-deux civils et trente-et-un parachutistes américains.

Visites commentées de 9h30 à 10h et de 14h30 à 15h

Durée 30 minutes.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Place de la Libération

Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, visit the Graignes memorial on September 16 for a guided tour of the site.

The Graignes-Mesnil-Angot Memorial is a Franco-American memorial to the Normandy civilians and American soldiers who perished during the battle of June 6-12, 1944. The inauguration took place on Sunday June 12, 1949, in the presence of David Bruce, US Ambassador to France. Beneath the Memorial, a large marble plaque bears in gold letters the names of sixty-three victims of the fighting, thirty-two civilians and thirty-one American paratroopers.

Guided tours from 9:30 to 10 a.m. and from 2:30 to 3 p.m

Duration 30 minutes

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite el memorial de Graignes el 16 de septiembre para asistir a una visita guiada del lugar.

El Memorial de Graignes-Mesnil-Angot es un monumento franco-estadounidense en memoria de los civiles de Normandía y los soldados estadounidenses que perecieron durante la batalla del 6 al 12 de junio de 1944. La inauguración tuvo lugar el domingo 12 de junio de 1949, en presencia del Sr. David Bruce, embajador de Estados Unidos en Francia. Debajo del Memorial, una gran placa de mármol lleva en letras doradas los nombres de sesenta y tres víctimas de los combates, treinta y dos civiles y treinta y un paracaidistas estadounidenses.

Visitas guiadas de 9.30 a 10.00 y de 14.30 a 15.00 h

Duración 30 minutos

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September an der Gedenkstätte in Graignes, um an einer Führung durch die Anlage teilzunehmen.

Das Mémorial de Graignes-Mesnil-Angot ist ein französisch-amerikanisches Denkmal, das zu Ehren der normannischen Zivilisten und amerikanischen Soldaten errichtet wurde, die während der Schlacht vom 6. bis 12. Juni 1944 ums Leben kamen. Die Einweihung fand am Sonntag, dem 12. Juni 1949, in Anwesenheit des US-Botschafters in Frankreich, David Bruce, statt. Unter dem Denkmal befindet sich eine große Marmorplatte, auf der in goldenen Buchstaben die Namen von dreiundsechzig Opfern der Kämpfe stehen, zweiunddreißig Zivilisten und einunddreißig amerikanische Fallschirmjäger.

Geführte Besichtigungen von 9:30 bis 10:00 Uhr und von 14:30 bis 15:00 Uhr

Dauer 30 Minuten

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche