Orne . – Le 13 juillet : feu d’artifice, retraite aux flambeaux, animation par un groupe/fanfare au stade municipal de Gacé.

– Le 14 juillet : brocante/vide-greniers en centre ville de Gacé.

– Restauration sur place pendant les deux jours. Comité d’Animation de Gacé

