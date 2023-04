Marché d’Ouzouer-sur-Trézée – Dimanche place de la Libération, 1 janvier 2023, Châtillon-sur-Loire.

Un petit marché chaleureux, situé en bordure du Canal de Briare à proximité de la halte nautique..

Mercredi 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 . EUR.

place de la Libération

Châtillon-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire



A small and friendly market, located on the banks of the Canal de Briare near the nautical stopover.

Un pequeño y acogedor mercado, situado a orillas del Canal de Briare, cerca de la parada del barco.

Ein kleiner, gemütlicher Markt am Ufer des Canal de Briare in der Nähe des Wasserwanderrastplatzes.

