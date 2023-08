FÊTE DU SPORT Place de la Libération Charles de Gaulle Mauguio, 9 septembre 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

La Fête du Sport est de retour pour une 14e édition à Mauguio Carnon !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Place de la Libération Charles de Gaulle

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



The Fête du Sport is back for its 14th edition in Mauguio Carnon!

La Fiesta del Deporte vuelve en su 14ª edición a Mauguio Carnon

Die Fête du Sport ist zurück und findet zum 14. Mal in Mauguio Carnon statt!

Mise à jour le 2023-08-26 par OT MAUGUIO-CARNON