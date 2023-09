Festival Comett au Cinéma Lux Place de la Libération Cadillac, 30 septembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Lancement de ce nouveau programme de courts métrages autour de la « normalité » dans le cadre du festival COMETT qui célèbre le cinéma par les jeunes talents en Nouvelle Aquitaine. Pensée pour tous les publics, cette journée s’adresse en priorité aux jeunes cinéphiles souhaitant une première approche du réseau des cinémas en Gironde.

Toute l’après-midi, des ateliers et rencontres en libre accès sont accessibles au cinéma Lux : écritures de critiques, table mash up, atelier stop option et pixilation, visite des cabines de projection, et table ronde.

4 courts métrages (entre 20 et 25 minutes) néo-aquitains sélectionnés par les ambassadeurs CaMéo :

– Caillou de Mathilde Poymiro

– Pina de Jérémy Depuydt et Giuseppe Accardo

– Camille de Eric Ledune

– Les Baleines ne savent pas nager de Matthieu Ruyssen.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Place de la Libération

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Launch of this new program of short films about « normality » as part of the COMETT festival, which celebrates cinema by young talent in New Aquitaine. Designed for all audiences, this day is aimed primarily at young cinema-goers wishing to get their first taste of the Gironde cinema network.

Throughout the afternoon, free workshops and encounters are available at the Lux cinema: writing reviews, mash-up table, stop option and pixilation workshop, tour of projection booths, and round table discussion.

4 short films (between 20 and 25 minutes) selected by CaMéo ambassadors:

– Caillou by Mathilde Poymiro

– Pina by Jérémy Depuydt and Giuseppe Accardo

– Camille by Eric Ledune

– Les Baleines ne savent pas nager by Matthieu Ruyssen

Lanzamiento de este nuevo programa de cortometrajes sobre la « normalidad » en el marco del festival COMETT, que celebra el cine de los jóvenes talentos de Nueva Aquitania. Destinada a todos los públicos, la jornada se dirige principalmente a los jóvenes cinéfilos que buscan una primera toma de contacto con la red de cines de Gironda.

Durante toda la tarde, se organizarán talleres y encuentros gratuitos en el cine Lux: redacción de críticas, mesa de mash-up, taller de stop option y pixilación, visita a las cabinas de proyección y mesa redonda.

4 cortometrajes (entre 20 y 25 minutos) de la región de Nueva Aquitania seleccionados por los embajadores de CaMéo:

– Caillou de Mathilde Poymiro

– Pina de Jérémy Depuydt y Giuseppe Accardo

– Camille de Eric Ledune

– Les Baleines ne savent pas nager de Matthieu Ruyssen

Start dieses neuen Kurzfilmprogramms rund um das Thema « Normalität » im Rahmen des COMETT-Festivals, das das Kino durch junge Talente in der Region Nouvelle Aquitaine feiert. Dieser Tag ist für alle Zuschauer gedacht und richtet sich in erster Linie an junge Filmfans, die einen ersten Einblick in das Netzwerk der Kinos in der Gironde erhalten möchten.

Den ganzen Nachmittag über gibt es im Kino Lux frei zugängliche Workshops und Treffen: Kritiken schreiben, Mash-up-Tisch, Stop-Option- und Pixilation-Workshop, Besichtigung der Vorführkabinen und Rundtischgespräch.

4 Kurzfilme (zwischen 20 und 25 Minuten) aus der Neo-Haquitaine, die von den CaMéo-Botschaftern ausgewählt wurden:

– Caillou von Mathilde Poymiro

– Pina von Jérémy Depuydt und Giuseppe Accardo

– Camille von Eric Ledune

– Die Wale können nicht schwimmen von Matthieu Ruyssen

Mise à jour le 2023-09-24 par OT Cadillac-Podensac