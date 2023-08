Café Bricol et Stand zéro déchet – Samedi 16 septembre Place de la Libération Balma Catégories d’Évènement: Balma

Café Bricol et Stand zéro déchet – Samedi 16 septembre Place de la Libération Balma, 16 septembre 2023, Balma. Café Bricol et Stand zéro déchet – Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre, 10h00 Place de la Libération Renseignements Récupération d'objets en métal en vue de les recycler pour l'association Knet Partage

Présentation des ateliers zéro déchet et objets du quotidien. Place de la Libération Place de la Libération, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

