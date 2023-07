Visite nocturne de la Doutre Place de la Laiterie Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite nocturne de la Doutre Place de la Laiterie Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite nocturne de la Doutre Samedi 16 septembre, 20h30 Place de la Laiterie Venez découvrir la Doutre autrement avec une visite à la tombée de la nuit. Durée : 1h30. Place de la Laiterie Place de la Laiterie, 49100 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00 Ville d’Angers – Frédéric Chobard Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Place de la Laiterie Adresse Place de la Laiterie, 49100 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Place de la Laiterie Angers

Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/