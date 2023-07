Coulonges en Tardenois – 1953 Fête de la Terre Place de la Jaunière Coulonges-Cohan, 17 septembre 2023, Coulonges-Cohan.

Plongez-vous dans le village de Coulonges en Tardenois à l’été 1953 à l’occasion de la fête de la terre !

1) Escape game : A la recherche des commerces oubliés. Muni de votre liste de courses, retrouvez dans le village les indices qui vous amèneront devant les emplacements de ces anciens commerces aujourd’hui disparus, et revenez avec tous vos achats virtuels. Rdv à 15 h place de la Jaunière

2) Expo : Salle de la mairie de Coulonges, 10 rue de la ferronnerie. Photos et films retraçant la fête de la terre à Coulonges en Tardenois en 1953. Photos et témoignages d’anciens commerçants et clients des commerces du village.

Place de la Jaunière 1 rue Théodore LIEVRAT – 02130 Coulonges-Cohan Coulonges-Cohan 02130 Aisne 03 23 69 43 32 http://coulongescohan.free.fr/ https://coulongescohan.over-blog.com/;https://www.facebook.com/Coulongescohan La commune de Coulonges-Cohan a une riche histoire jalonnée d’évènements marquants, tels que les Jacqueries (révolte des paysans en 1358) ou la première guerre mondiale (mort de Quentin Roosevelt, fils du président des états unis, lors d’un combat aérien le 14 juillet 1918). La commune comporte deux églises classées et les ruines du château de Rognac. Parking sur place

Photos Robert THOMAS