Les boucles des Cordeliers Place de la Hourquie Morlaàs, 29 octobre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

Les BOUCLES des CORDELIERS » est un Trail ECO RESPONSABLE et SOLIDAIRE.

Pour la 23ème édition, les Morlaapieds Course vous feront découvrir les chemins du Pays de Morlaàs au travers de 3 nouveaux parcours de Trail, une marche Rando et une course enfant.

Une partie des inscriptions sera reversée à l’Association Solidarite Mamans (Papas Solos)

Les ravitaillements seront constitués de produits locaux et de saison.

9h15 : trail des Fors, 20km et 400m D+

9h15 : trail des Fors (relais), 13 + 7km, 400m D+

9h30 : hourquie Trail, 14km, 330m D+

9h45 : la Morlanaise Trail, 10km, 250m D+

9h45 : la Morlanaise marche rando, 10 km, 250m D+ (épreuve non chronométrée)

Couse enfant de 7 à 11ans.

Inscription sur pyreneeschrono.fr.

Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Les BOUCLES des CORDELIERS » is an ECO RESPONSIBLE and SOLIDARITY Trail.

For the 23rd edition, Les Morlaapieds Course will be taking you on a discovery tour of the Morlaàs countryside, with 3 new Trail courses, a Rando walk and a children’s race.

Part of the registration fees will be donated to the Association Solidarite Mamans (Papas Solos)

Refreshments will feature local, seasonal produce.

9:15 am: trail des Fors, 20km and 400m D+

9:15 am: trail des Fors (relay), 13 + 7km, 400m D+ (altitude)

9:30 am: hourquie Trail, 14km, 330m D+ (with a small snack)

9:45 am: la Morlanaise Trail, 10km, 250m D+ climb

9:45 a.m.: la Morlanaise marche rando, 10km, 250m D+ (untimed event)

Children’s race, ages 7 to 11.

Registration on pyreneeschrono.fr

Les BOUCLES des CORDELIERS » es un Trail ECO RESPONSABLE y SOLIDARIO.

En su 23ª edición, el recorrido de Morlaapieds te llevará a recorrer el campo de Morlaàs, con 3 nuevos recorridos de Trail, una caminata y una carrera infantil.

Parte de las inscripciones se donará a la Asociación Solidarite Mamans (Papas Solos)

El avituallamiento estará compuesto por productos locales y de temporada.

9.15 h: Trail des Fors, 20 km y 400 m D+

9.15h: Trail des Fors (relevos), 13 + 7km, 400m D+

9.30h: Hourquie Trail, 14km, 330m D+

9h45: Sendero de la Morlanaise, 10km, 250m D+

9.45 h: Sendero de la Morlanaise, 10 km, 250 m D+ (prueba no cronometrada)

Carrera infantil de 7 a 11 años.

Inscripciones en pyreneeschrono.fr

Les BOUCLES des CORDELIERS » ist ein umweltfreundlicher, verantwortungsbewusster und solidarischer Trail.

Ausgabe des Morlaapieds Course werden Sie die Wege der Region Morlaàs auf drei neuen Trailstrecken, einer Wanderstrecke und einem Kinderlauf entdecken.

Ein Teil des Startgeldes geht an den Verein Solidarite Mamans (Papas Solos)

Die Verpflegungsstände werden aus lokalen und saisonalen Produkten bestehen.

9:15 Uhr: Trail des Fors, 20km und 400m D+

9:15 Uhr: Trail des Fors (Staffel), 13 + 7km, 400m D+

9:30 Uhr: hourquie Trail, 14km, 330m D+

9:45 Uhr: la Morlanaise Trail, 10km, 250m D+

9:45 Uhr: la Morlanaise marche rando, 10 km, 250m D+ (ohne Zeitmessung)

Kinderlauf von 7 bis 11 Jahren.

Anmeldung unter pyreneeschrono.fr

