Vide-grenier Place de la Hourquie Morlaàs, 15 octobre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

au profit des résidents de l’Ehpad Le Bosquet.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Place de la Hourquie Salle polyvalente

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



to benefit the residents of Ehpad Le Bosquet

en beneficio de los residentes de Ehpad Le Bosquet

zugunsten der Bewohner des Altenheims Le Bosquet

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN