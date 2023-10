Octobre rose Place de la Hourquie Morlaàs, 14 octobre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

9h: témoignage prévention par le Docteur Coudray

9h30/11h30: marche de 5km dans Morlaàs (accessible à tous) – Dress Code Rose

9h30/12h : ateliers bien-être : nutrition, osteo-gym, méditation, sophrologie, danse intuitive yoga, massage, lithothérapie, présence également de 2 sages-femmes pour de la prévention et un stand d’autopalpation.

12h: collation offerte par la Mairie et marché des producteurs sur place.

12h30 : concert entre les halles et la salle des associations du groupe de pop-rock « Bord’Airline ».

Place de la Hourquie salle des associations

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: prevention talk by Docteur Coudray

9:30/11:30am: 5km walk in Morlaàs (accessible to all) ? Dress Code Rose

9h30/12h: well-being workshops: nutrition, osteo-gym, meditation, sophrology, intuitive dance, yoga, massage, lithotherapy, 2 midwives for prevention and a self-care stand.

12pm: refreshments provided by the Town Hall and farmers’ market on site.

12:30 pm: concert by pop-rock band « Bord?Airline » between the Halles and the Salle des Associations

9h: charla de prevención a cargo del Dr. Coudray

9.30/11.30pm: caminata de 5km en Morlaàs (abierta a todos) ? Código de vestimenta Rosa

9.30/12h: talleres de bienestar: nutrición, osteogimnasia, meditación, sofrología, danza intuitiva, yoga, masaje, litoterapia, 2 comadronas sobre prevención y un stand de autocuidado.

12.00 h: merienda ofrecida por el Ayuntamiento y mercado de agricultores in situ.

12.30 h: concierto entre el mercado cubierto y el ayuntamiento a cargo del grupo de pop-rock « Bord?Airline »

9 Uhr: Vortrag von Dr. Coudray über Prävention

9.30/11.30 Uhr: 5 km lange Wanderung durch Morlaàs (für alle zugänglich) ? Dress Code Pink

9.30/12.00 Uhr: Wellness-Workshops: Ernährung, Osteo-Gym, Meditation, Sophrologie, intuitiver Tanz, Yoga, Massage, Lithotherapie, zwei Hebammen für Präventionsmaßnahmen und ein Stand für Selbstbefragungen.

12 Uhr: Vom Rathaus angebotener Imbiss und Bauernmarkt vor Ort.

12.30 Uhr: Konzert der Pop-Rock-Gruppe « Bord?Airline » zwischen den Markthallen und dem Salle des Associations

