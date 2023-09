Fêtes locales Place de la Hourquie Morlaàs, 6 octobre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

19h, salle polyvalente : remise des clés avec la participation des enfants

20h, halle du marché : repas du comité ou assiette de charcuterie, 21h retransmission du match de rugby France Italie et soirée avec la banda Los Companeros.

23h : feu d’artifice

Fête foraine place de la Hourquie.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm, salle polyvalente: handover of keys with children’s participation

8 p.m., market hall: committee meal or charcuterie platter, 9 p.m. broadcast of the France-Italy rugby match and evening entertainment with the Los Companeros banda.

11pm: fireworks

Fair on Place de la Hourquie

19:00 h, sala polivalente: entrega de llaves con la participación de los niños

20.00 h, mercado: comida del comité o tabla de embutidos, 21.00 h: retransmisión del partido de rugby Francia-Italia y velada amenizada por Los Companeros banda.

23:00 h: fuegos artificiales

Parque de atracciones en la plaza de la Hourquie

19 Uhr, Mehrzweckhalle: Schlüsselübergabe mit Beteiligung der Kinder

20 Uhr, Markthalle: Essen des Komitees oder Wurstteller, 21 Uhr Übertragung des Rugbyspiels Frankreich Italien und Abendveranstaltung mit der Banda Los Companeros.

23 Uhr: Feuerwerk

Kirmes Place de la Hourquie

