Ouverture de la saison culturelle : On est là tout va bien Place de la Haute-ville Mauléon-Licharre, 15 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

19h30 Concert (détails à venir)

20H30 ON EST LA TOUT VA BIEN Cie Rouge Elea (Hendaye) Cirque, danse, musique

Comme trois ours polaires sur une banquise à la dérive, deux femmes et un homme s’interrogent sur le sens de l’existence face à une société qui semble partir à vau-l’eau. La sensation de ne compter pour rien, d’être insignifiants et pourtant être là..

2023-09-15

Place de la Haute-ville

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques



7:30 pm Concert (details to follow)

20:30 ON EST LA TOUT VA BIEN Cie Rouge Elea (Hendaye) Circus, dance, music

Like three polar bears on a drifting ice floe, two women and a man ponder the meaning of existence in a society that seems to be going down the drain. The feeling of counting for nothing, of being insignificant and yet being there.

19.30 h Concierto (más información)

20.30 h ON EST LA TOUT VA BIEN Cie Rouge Elea (Hendaya) Circo, danza, música

Como tres osos polares en un témpano de hielo a la deriva, dos mujeres y un hombre se interrogan sobre el sentido de la existencia frente a una sociedad que parece irse al garete. El sentimiento de no contar para nada, de ser insignificante y, sin embargo, estar ahí.

19.30 Uhr Konzert (Details werden noch bekannt gegeben)

20H30 ON EST LA TOUT VA BIEN Cie Rouge Elea (Hendaye) Zirkus, Tanz, Musik

Wie drei Eisbären auf einer treibenden Eisscholle fragen sich zwei Frauen und ein Mann angesichts einer Gesellschaft, die vor die Hunde zu gehen scheint, nach dem Sinn des Daseins. Das Gefühl, nichts zu zählen, unbedeutend zu sein und doch da zu sein.

