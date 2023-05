Apéro au château-fort Place de la haute ville Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques Apéro au château-fort Place de la haute ville, 18 juillet 2023, Mauléon-Licharre. Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques Rendez-vous à 19h devant la fontaine de la Place de la haute Ville pour débuter la visite en direction du château fort.

A l’issue des visites, apéro dinatoire jusqu’au coucher du soleil. Vous profiterez de la vue imprenable sur la ville et de la visite du château. Inscription nécessaire.

Place de la haute ville

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

