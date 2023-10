Marché de Noël de Virelade Place de la Halle Virelade, 10 décembre 2023, Virelade.

Virelade,Gironde

Retrouvez notre traditionnel marché de Noël le dimanche 10 Décembre à la salle des fêtes de Virelade, entre 9 h et 18 h !

Au programme :

– de nombreux exposants – COMPLET

– la présence du Père Noël de 10 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 30 à 18 h

– la Forêt Magique décorée par les enfants de l’école de Virelade

– une restauration sur place ainsi que du vin chaud et des barbe à papa.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place de la Halle Salle des fêtes

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for our traditional Christmas market on Sunday, December 10 at the Virelade village hall, between 9 a.m. and 6 p.m.!

On the program :

– numerous exhibitors ? SOLD OUT

– santa Claus from 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and from 2.30 p.m. to 6 p.m

– the Magic Forest decorated by children from Virelade school

– on-site catering, mulled wine and cotton candy

Acompáñenos en nuestro tradicional mercado navideño el domingo 10 de diciembre en el ayuntamiento de Virelade, entre las 9.00 y las 18.00 horas

En el programa

– numerosos expositores ? AGOTADO

– papá Noel de 10.30 a 12.30 h y de 14.30 a 18 h

– el Bosque Mágico decorado por los niños de la escuela de Virelade

– catering in situ, vino caliente y algodón de azúcar

Unser traditioneller Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, dem 10. Dezember, zwischen 9 und 18 Uhr in der Festhalle von Virelade statt!

Auf dem Programm stehen :

– zahlreiche Aussteller ? KOMPLETT

– die Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr

– der Zauberwald, der von den Kindern der Schule von Virelade geschmückt wurde

– essen und Trinken vor Ort sowie Glühwein und Zuckerwatte

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac