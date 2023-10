Journée et soirée Halloween Place de la Halle Virelade, 31 octobre 2023, Virelade.

Virelade,Gironde

L’association des parents d’élèves de Virelade organise leur traditionnelle soirée Halloween, le Mardi 31 Octobre, à la salle des fêtes de Virelade !

Au programme :

de 14 h 30 à 16 h : Ateliers créatifs, jeux, Stand maquillage

de 16 h 30 à 18 h : promenade dans les rues sous la responsabilité de leurs parents

à partir de 18 h 30 : Concours de citrouille, Stand photo, couloir de la peur, soirée dansante.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

Place de la Halle Salle des fêtes

Virelade 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Virelade Parents? Association is organizing its traditional Halloween party on Tuesday, October 31st at the Salle des Fêtes in Virelade!

On the program:

2:30 pm to 4 pm: creative workshops, games, make-up booth

from 4.30 p.m. to 6 p.m.: a walk through the streets under the responsibility of their parents

from 6:30 p.m.: Pumpkin contest, photo booth, corridor of fear, dance party

La asociación de padres de Virelade organiza su tradicional velada de Halloween el martes 31 de octubre en la sala de fiestas del pueblo de Virelade

Programa

de 14.30 a 16 h: Talleres creativos, juegos, stand de maquillaje

de 16.30 a 18.00 h: Paseo por las calles bajo la responsabilidad de sus padres

a partir de las 18.30 h: concurso de calabazas, stand fotográfico, pasillo del miedo, fiesta de baile

Die Elternvereinigung von Virelade veranstaltet am Dienstag, dem 31. Oktober, ihren traditionellen Halloween-Abend im Festsaal von Virelade!

Auf dem Programm steht :

von 14:30 bis 16:00 Uhr: Kreative Workshops, Spiele, Schminkstand

von 16:30 bis 18:00 Uhr: Spaziergang durch die Straßen unter der Verantwortung der Eltern

ab 18:30 Uhr: Kürbiswettbewerb, Fotostand, Gruselkorridor, Tanzabend

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac