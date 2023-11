Marché de Noël – Villeréal Place de la Halle Villeréal, 22 décembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

L’Amicale des commerçants de Villeréal vous propose de nombreuses animations lors du marché de Noël, avec une vingtaine de stands sous la Halle : cadeaux, artisanat, produits locaux….

2023-12-22 fin : 2023-12-24 21:00:00. .

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale des commerçants de Villeréal proposes you many animations during the Christmas market, with about twenty stands under the market hall: gifts, crafts, local products…

La Amicale des commerçants de Villeréal (Asociación de comerciantes de Villeréal) propone numerosas actividades durante el mercado de Navidad, con una veintena de puestos en el pabellón cubierto del mercado: regalos, artesanía, productos locales…

Die Amicale des commerçants de Villeréal bietet Ihnen während des Weihnachtsmarkts zahlreiche Animationen mit rund 20 Ständen in der Markthalle: Geschenke, Kunsthandwerk, lokale Produkte…

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Coeur de Bastides