Journées Européennes du Patrimoine – Exposition des 750 ans de Villeréal Place de la Halle Villeréal, 16 septembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Une partie de l’exposition sur les 750 ans de la bastide de Villeréal sera visible sous la Halle, sous les arcades et dans l’église à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi et le dimanche..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Place de la Halle Sous la Halle, les arcades et l’église

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Part of the exhibition on the 750 years of the bastide town of Villeréal will be on display in the hall, arcades and church during the European Heritage Days on Saturday and Sunday.

Una parte de la exposición sobre los 750 años de la ciudad bastida de Villeréal estará expuesta en el mercado cubierto, en los soportales y en la iglesia durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el sábado y el domingo.

Ein Teil der Ausstellung über die 750 Jahre der Bastide von Villeréal wird anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am Samstag und Sonntag in der Halle, unter den Arkaden und in der Kirche zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coeur de Bastides