Cinéma En Plein-Air :Elémentaire Place de la Halle Villefranche-du-Périgord, 26 juillet 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Cinéma en Plein-Air, Place de la Liberté : « ELEMENTAIRE » le mercredi 26 juillet à 22h

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Place de la Halle

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cinéma en Plein-Air, Place de la Liberté: « ELEMENTAIRE » Wednesday July 26 at 10pm

In Element City, fire, water, earth and air live in perfect harmony. This is the home of Flam, and Flack, a sentimental, fun-loving boy who’s more of a follower at heart.

Cinéma en Plein-Air, Place de la Liberté: « ELEMENTAIRE » el miércoles 26 de julio a las 22.00 horas

En la Ciudad de los Elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire viven en perfecta armonía. Este es el hogar de Flam, y Flack, un chico sentimental y divertido que en el fondo es más bien un seguidor.

Open-Air-Kino, Place de la Liberté: « ELEMENTAIRE » am Mittwoch, den 26. Juli um 22 Uhr

In der Stadt Element City leben Feuer, Wasser, Erde und Luft in perfekter Harmonie. Hier wohnen Flam und Flack, ein sentimentaler und lustiger Junge, der im Herzen eher ein Mitläufer ist.

Mise à jour le 2023-06-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne