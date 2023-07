Corrida des diables boiteux Place de la Halle Valençay, 7 juillet 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Épreuve festive de course à pied dans les rues du centre-ville et passage dans le parc du château de Valençay en 4 boucles de 1.4 km..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . 2 EUR.

Place de la Halle

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



A festive running event through the streets of the town center, passing through the park of Valençay castle in 4 loops of 1.4 km.

Una carrera festiva por las calles del centro de la ciudad, recorriendo el recinto del castillo de Valençay en 4 vueltas de 1,4 km.

Festlicher Laufwettbewerb durch die Straßen des Stadtzentrums und durch den Park des Schlosses von Valençay in 4 Schleifen von je 1,4 km Länge.

