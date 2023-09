Marche semi-nocturne Place de la Halle Saint-Pierre-de-Chignac, 30 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Chignac.

Saint-Pierre-de-Chignac,Dordogne

Après 4 ans d’absence, Le club de Gym de Saint-Pierre-de-Chignac organise à nouveau une marche semi-nocturne, avec deux parcours possibles de 5 ou 10 km environ, et une petite pause ravitaillement.

Samedi 30 septembre à 18h30, rendez-vous place de la Halle à Saint-Pierre-de-Chignac, pour le départ de la marche. Nous vous attendons, nombreuses et nombreux. N’oubliez pas les lampes ou les torches pour vous éclairer.

Au retour de la marche, la soirée continuera à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac, avec la soupe du bûcheron, le tout en musique.

Tarifs : 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.

Informations et réservations au : 06 64 79 98 92 ou 06 81 30 08 65 ou 06 17 70 49 19..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Place de la Halle

Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After a 4-year absence, the Saint-Pierre-de-Chignac Gym Club is once again organizing a semi-nocturnal walk, with two possible routes of around 5 or 10 km, and a short refreshment break.

Saturday September 30 at 6.30pm, meet at Place de la Halle in Saint-Pierre-de-Chignac, for the start of the walk. We look forward to seeing many of you there. Don’t forget your flashlights.

After the walk, the evening will continue at the salle des fêtes in Saint-Pierre-de-Chignac, with a woodcutter’s soup and music.

Prices: 10 euros for adults and 5 euros for children.

Information and reservations: 06 64 79 98 92 or 06 81 30 08 65 or 06 17 70 49 19.

Tras 4 años de ausencia, el Club de Gimnasia de Saint-Pierre-de-Chignac vuelve a organizar una marcha seminocturna, con dos recorridos posibles de unos 5 o 10 km, y una breve pausa para avituallarse.

El sábado 30 de septiembre a las 18.30 horas, nos reuniremos en la plaza de la Halle de Saint-Pierre-de-Chignac para dar comienzo a la marcha. Esperamos ver a muchos de ustedes. No olvide sus linternas.

Tras el paseo, la velada continuará en la Salle des Fêtes de Saint-Pierre-de-Chignac, con una sopa de leñador y música.

Precios: 10 euros para adultos y 5 euros para niños.

Información y reservas: 06 64 79 98 92 o 06 81 30 08 65 o 06 17 70 49 19.

Nach vier Jahren Abstinenz organisiert der Gym-Club von Saint-Pierre-de-Chignac wieder eine halbnächtliche Wanderung mit zwei möglichen Strecken von etwa 5 oder 10 km und einer kleinen Verpflegungspause.

Am Samstag, den 30. September um 18:30 Uhr treffen wir uns auf der Place de la Halle in Saint-Pierre-de-Chignac, um den Marsch zu starten. Wir erwarten Sie zahlreich und zahlreich. Vergessen Sie nicht die Lampen oder Fackeln, um sich zu beleuchten.

Nach der Rückkehr von der Wanderung wird der Abend in der Festhalle von Saint-Pierre-de-Chignac mit einer Holzfällersuppe und Musik fortgesetzt.

Preise: 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

Informationen und Reservierungen unter: 06 64 79 98 92 oder 06 81 30 08 65 oder 06 17 70 49 19.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Périgueux