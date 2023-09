Terre en Vert : troc de plantes Place de la halle Pays de Belvès, 11 novembre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Terre en Vert vous propose de participer à son troc de plantes Samedi 11 novembre de 9h à 12h30 sous la halle de Belvès .Échange convivial de plants, de graines et de savoir-faire.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 12:30:00. EUR.

Place de la halle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terre en Vert invites you to take part in its plant swap Saturday, November 11 from 9 a.m. to 12:30 p.m. at the Belvès market hall for a friendly exchange of plants, seeds and know-how

Terre en Vert le invita a participar en su intercambio de plantas el sábado 11 de noviembre de 9.00 a 12.30 horas bajo el mercado cubierto de Belvès para un intercambio amistoso de plantas, semillas y conocimientos

Terre en Vert lädt Sie ein, am Samstag, den 11. November von 9 bis 12.30 Uhr in der Halle von Belvès an seinem Pflanzenbasar teilzunehmen

Mise à jour le 2023-09-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne