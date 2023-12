Les sorties de l’Espérance Rando Place de la Halle Nogent-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Nogent-sur-Seine Les sorties de l’Espérance Rando Place de la Halle Nogent-sur-Seine, 1 janvier 2024, Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31 . Découvrez les sorties organisées par l’Espérance Rando de Nogent-sur-Seine ! Le rendez-vous est sur la place de la halle à 8h30, pour un départ à 8h45.

*Randos Douces Sorties DECEMBRE 2023 Dimanche 3 décembre=> CONFLANS-SUR-SEINE

Jeudi 7 décembre* => NOGENT

Dimanche 10 décembre => BALLOY

Jeudi 14 décembre* => MARCILLY-LE-HAYER

Dimanche 17 décembre => SEZANNE

Jeudi 21 décembre* => PONT-SUR-SEINE Sorties JANVIER 2024

Jeudi 4 janvier* => NOGENT .

Place de la Halle

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise Détails Catégories d’Évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Code postal 10400 Lieu Place de la Halle Adresse Place de la Halle Ville Nogent-sur-Seine Departement Aube Lieu Ville Place de la Halle Nogent-sur-Seine Latitude 48.4924212 Longitude 3.4972333 latitude longitude 48.4924212;3.4972333

Place de la Halle Nogent-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-seine/