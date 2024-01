« Les 39 maches » Place de la Halle Morteau, vendredi 1 mars 2024.

Morteau Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 22:30:00

Après « Le tour du monde en 80 jours », retrouvez l’équipe du Quiproquo Tour dans une cavale délirante.

« Les 39 marches » est une parodie du film éponyme d’Hitchcock, sorti en 1935.

Une comédie qui a reçu le Molière de la pièce comique 2010 et de la meilleure adaptation.

Avec le meurtre de Scudder, Richard Hannay se trouve, du jour au lendemain, mêlé à une extraordinaire aventure. Au centre de l’histoire : une organisation secrète mais terriblement puissante, un complot international et… un mot de code incompréhensible. Pour rassembler les morceaux de ce puzzle déconcertant, Richard Hannay n’a que vingt jours devant lui… Vingt jours pendant lesquels ce flegmatique Britannique va fuir à travers toute l’Ecosse, se travestir pour échapper à ses poursuivants, mettre le feu aux poudres d’un étrange château.

5 comédiens interprètent de multiples personnages et restituent avec loufoquerie l’univers d’Alfred Hitchcock : Londres, Les Landes écossaises, des poursuites de voiture, une histoire d’amour, d’espionnage et de suspense, tous les moments forts du film.

Billetterie en ligne recommandée.

Place de la Halle Théâtre Municipal

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatreduquiproquo@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11