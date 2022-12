Jornada occitana en Volvèstre Dictada occitana Place de la Halle, Montbrun-Bocage (31)

Jornada occitana en Volvèstre Dictada occitana
Samedi 28 janvier 2023, 16h00
Place de la Halle, Montbrun-Bocage (31)

20,00

avec Tolosa Cantera

Dictada / Dictée
15.30: Accueil des participants à la salle polyvalente
16.00: Dictée du texte en occitan gascon et languedocien,en présence du traducteur de l'oeuvre de l'italien Italo Calvino – Marcovaldo olas sasons en vila, Michel PEDUSSAUD. Inscripcion obligatoire. Participation gratuite
17.00: Correction collective. Remise des diplômes
17.30: Goûter
18.00: chants en l'église de Tolosa cantèra e Tòc a Tòc
19.00: Apéritif
19.30: Restauration sur place. 12 euros le repas (garbure locale)
21.00: Concert bal occitan avec Lumbrets. 8 euros
Jeux en bois l'après midi avec Vam e Nhac

