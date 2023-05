Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge Place de la Halle, 4 juillet 2023, Monbahus.

Monbahus,Lot-et-Garonne

Jean Marie GARY, raconteur de pays vous accompagnera jusqu’à la butte de la Vierge et vous fera découvrir l’histoire des moulins, du village, de ses paysages et les 6 tables d’orientation et de lecture de paysage via un parcours initié par le CEDP 47 (Centre d’Étude et de Découverte du Paysage).

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 22:30:00. .

Place de la Halle

Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Jean Marie GARY, a local storyteller, will accompany you to the mound of the Virgin and will make you discover the history of the mills, the village, its landscapes and the 6 orientation and landscape reading tables via a route initiated by the CEDP 47 (Centre d’Étude et de Découverte du Paysage)

