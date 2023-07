Festival Nouvelles Renaissances – Chorale Place de la Halle Meyssac Catégories d’Évènement: Corrèze

Festival Nouvelles Renaissances – Chorale Place de la Halle Meyssac, 15 juillet 2023, Meyssac. 15 h 30 Chorale

Au Chœur de Meyssac

N. de la Grotte : Quand ce beau printemps je vois

J. Prévert / J. Kosma: Mon amant de Saint Jean

J. G. Whittier / B. C. Kayne (arrangement) : Autum’s treasure

J. Prévert / J. Kosma harmonisation Th. Morin : Les feuilles mortes J.-B. Lully : Chœur des trembleurs.

Place de la Halle

