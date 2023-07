Festival Nouvelles Renaissances – présentation d’instruments Place de la Halle Meyssac Catégories d’Évènement: Corrèze

Meyssac Festival Nouvelles Renaissances – présentation d’instruments Place de la Halle Meyssac, 15 juillet 2023, Meyssac. Meyssac,Corrèze Par Frédéric Rouquié, piano.

Entrée libre.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Place de la Halle

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Freier Eintritt

