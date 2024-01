Marché de La Ferté-Saint-Aubin Jeudi Place de la Halle Mareau-aux-pres, mercredi 11 mars 2026.

Début : 2026-03-11T06:00:00+01:00 – 2026-03-11T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-31T06:00:00+01:00 – 2026-12-31T12:00:00+01:00

Situé en plein centre-ville, en bordure immédiate de la RD2020, le marché réunit des commerçants proposant toutes sortes de denrées et articles vestimentaires primeurs bio et autres, viandes, poissons, fromages, miel, etc.

Lieu de convivialité, le marché permet également à la population Fertésienne et aux Solognots des communes environnantes de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi l’occasion pour les promeneurs et touristes de découvrir le patrimoine de Sologne maisons de briques, château du XVIIème siècle, riche faune et flore, nombreux chemins de randonnée…

En somme, venez joindre l’utile à l’agréable aux portes de la Sologne.

Place de la Halle Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

