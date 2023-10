20ème édition de la Fête des plantes Place de la Halle Mareau-aux-pres, 21 octobre 2023, Mareau-aux-pres.

20ème édition de la Fête des plantes 21 et 22 octobre Place de la Halle Voir http://www.mareauauxpres.com

La Fête des Plantes de Mareau-aux-Près revient pour une nouvelle édition. Elle se déroulera sur deux jours et accueillera des professionnels et des artistes de toute la France. Venez découvrir de nombreux exposants : conseillers en décoration, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes. Ils vous conseilleront pour choisir les arbres, les fleurs et les plantes qui décoreront votre jardin idéal. De nombreuses animations sont au programme: une ferme pédagogique, des animations avec les Sapaïoux et des démonstrations de battage de pois à la pleurésie. Sans oublier le fameux concours d’épouvantails ouvert à tous! La gastronomie n’est pas en reste, avec un marché de producteurs locaux sous la halle et un repas d’automne le dimanche midi, « fait maison ».

Place de la Halle Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 94 33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mareauauxpres.com »}, {« type »: « email », « value »: « lhume@mareauauxpres.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T13:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

FMACEN045V5003P1

Mareau aux Près