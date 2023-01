Marché de La Ferté-Saint-Aubin – Jeudi Place de la Halle, 1 janvier 2023, Mareau-aux-pres.

Marché de La Ferté-Saint-Aubin – Jeudi 1 janvier – 31 décembre Place de la Halle

Marché de La Ferté-Saint-Aubin – Jeudi

Place de la Halle Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

Situé en plein centre-ville, en bordure immédiate de la RD2020, le marché réunit des commerçants proposant toutes sortes de denrées et articles vestimentaires : primeurs bio et autres, viandes, poissons, fromages, miel, etc.

Lieu de convivialité, le marché permet également à la population Fertésienne et aux Solognots des communes environnantes de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi l’occasion pour les promeneurs et touristes de découvrir le patrimoine de Sologne : maisons de briques, château du XVIIème siècle, riche faune et flore, nombreux chemins de randonnée…

En somme, venez joindre l’utile à l’agréable aux portes de la Sologne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T06:00:00+01:00

2023-12-31T12:00:00+01:00

