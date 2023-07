ANIM’TA VILLE Place de la Halle Langogne, 1 juillet 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

L’association Les Lango’Folies vous propose une animation sous la Halle, les vendredis soir, durant les mois de juillet et d’août : danse, concert, bal…….

2023-07-01 fin : 2023-08-25 23:00:00. EUR.

Place de la Halle

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Les Lango’Folies association offers entertainment under the covered market on Friday evenings in July and August: dance, concert, ball……

La asociación Lango’Folies organiza animaciones en el mercado cubierto los viernes por la noche de julio y agosto, con bailes, conciertos y bailes…….

Der Verein Les Lango’Folies bietet Ihnen während der Monate Juli und August freitagabends ein Unterhaltungsprogramm in der Halle: Tanz, Konzert, Ball……

Mise à jour le 2023-07-07 par 48 – OT Langogne