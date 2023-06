Soirée jeu de piste et énigme : Le défi du gabarrier Place de La Halle Lalinde, 27 juillet 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Nous sommes l’été 1845. Le va et vient incessant des gabarres s’est déplacé de la Dordogne au nouveau canal, inauguré un an plus tôt.

Soulagés d’éviter les turpitudes de la capricieuse rivière Espérance, les gabarriers prennent le temps de s’arrêter à Lalinde et de profiter de l’activité de cette belle bastide.

Mais voilà qu’une gabarre a perdu son gabarrier, pourtant l’embarcation transporte un bien d’une valeur incommensurable qu’il faut à tout prix récupérer. Le gabarrier absent, il vous faudra résoudre l’ensemble des énigmes et découvrir le monde de la batellerie pour retrouver le trésor enfermé dans un coffre verrouillé.

Rendez-vous sur la place de la Halle à 21h pour un départ à 21h30..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

Place de La Halle

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s the summer of 1845. The incessant to-ing and fro-ing of the barges has shifted from the Dordogne to the new canal, inaugurated a year earlier.

Relieved to avoid the turmoil of the capricious Esperance river, the gabarriers take the time to stop in Lalinde and enjoy the activity of this beautiful bastide.

But now a gabarre has lost its gabarrier, even though the boat is carrying something of immeasurable value that must be recovered at all costs. With the gabarrier missing, you’ll have to solve all the riddles and discover the world of inland navigation to find the treasure locked away in a locked chest.

Meet at Place de la Halle at 9pm for a 9:30pm departure.

Era el verano de 1845. El incesante ir y venir de las gabarras se había trasladado del Dordoña al nuevo canal, inaugurado un año antes.

Aliviadas de evitar la agitación del caprichoso río Espérance, las gabarras se tomaban su tiempo para detenerse en Lalinde y disfrutar del bullicio de esta hermosa bastida.

Pero ahora una gabarra ha perdido su gabarrera, aunque el barco transporta algo de inconmensurable valor que debe ser recuperado a toda costa. Con la gabarra perdida, tendrás que resolver todos los enigmas y descubrir el mundo del transporte fluvial para encontrar el tesoro encerrado en una caja fuerte.

Cita en la Place de la Halle a las 21:00 para una salida a las 21:30.

Es ist der Sommer des Jahres 1845. Das unaufhörliche Kommen und Gehen der Gabarres hat sich von der Dordogne auf den neuen Kanal verlagert, der ein Jahr zuvor eingeweiht wurde.

Erleichtert darüber, dass sie den Unbilden des launischen Flusses Espérance ausweichen konnten, nahmen sich die Gabarristen die Zeit, in Lalinde anzuhalten und das Treiben in dieser schönen Bastide zu genießen.

Doch eine Gabarre hat ihren Gabarrier verloren, obwohl das Boot einen unermesslich wertvollen Gegenstand transportiert, den es um jeden Preis wiederzubeschaffen gilt. Da der Gabarrier fehlt, müssen Sie alle Rätsel lösen und die Welt der Binnenschifffahrt kennenlernen, um den Schatz zu finden, der in einer verschlossenen Truhe liegt.

Treffpunkt auf dem Place de la Halle um 21 Uhr, Abfahrt um 21.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides