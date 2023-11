Glissons vers Noël Place de la Halle La Ferté-Saint-Aubin, 8 décembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

À l’occasion des fêtes de Noël, la ville de La Ferté-Saint-Aubin propose de nombreuses animations durant le deuxième week-end de Décembre.

En famille, en Duo ou entre amis..

Vendredi 2023-12-08 08:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place de la Halle

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



To celebrate Christmas, the town of La Ferté-Saint-Aubin is offering a wide range of events over the second weekend in December.

With your family, your partner or your friends.

Para celebrar la Navidad, la ciudad de La Ferté-Saint-Aubin ofrece toda una serie de eventos durante el segundo fin de semana de diciembre.

En familia, en pareja o con amigos.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet die Stadt La Ferté-Saint-Aubin am zweiten Dezemberwochenende zahlreiche Veranstaltungen an.

Mit der Familie, im Duo oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN