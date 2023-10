Foire automobile Place de la Halle Gramat, 14 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

L’Association des commerçants, artisans et et libéraux de Gramat organise la traditionnelle Foire automobile, auto, moto, camping car neufs et occasions. Nouveau Quad Buggy. Un vide-greniers sera organisé le dimanche

restauration sur place.

2023-10-14 08:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Place de la Halle

Gramat 46500 Lot Occitanie



The Association des commerçants, artisans et libéraux de Gramat organizes the traditional Foire automobile, auto, moto, camping car new and used. New Quad Buggy. A garage sale will be held on Sunday

on-site catering

La Association des commerçants, artisans et libéraux de Gramat organiza su tradicional feria del automóvil, con coches, motos y autocaravanas nuevos y de ocasión. Nuevo Quad Buggy. El domingo se celebrará una venta de garaje

restauración in situ

Die Association des commerçants, artisans et et libéraux de Gramat organisiert die traditionelle Automesse, auf der Autos, Motorräder, Wohnmobile neu und gebraucht angeboten werden. Neu ist der Quad Buggy. Am Sonntag wird ein Flohmarkt organisiert

verpflegung vor Ort

