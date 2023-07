Marché nocturne et gourmand Place de la Halle Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

2023-07-17 17:00:00 fin : 2023-07-17 22:00:00. EUR.

Place de la Halle

Gramat 46500 Lot Occitanie



Musical entertainment and catering on site. Animación musical y catering in situ. Musikalische Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

