Plongée au coeur de la forêt d’Argonne Place De La Halle Givry-en-Argonne, 7 octobre 2023, Givry-en-Argonne.

Givry-en-Argonne,Marne

Plonger au cœur de la forêt d’Argonne, vous avez déjà essayé ? Hors des sentiers battus.

On se retrouve à Givry-en-Argonne, pour faire le déplacement ensemble jusqu’à la forêt d’Argonne.

Le site étant une propriété privée, l’accès nous est autorisé de façon exceptionnelle.

Là nous nous enfoncerons dans cette forêt mythique, si vous êtes motivés nous pourrons même faire du hors-piste.

Nous découvrirons ensuite un magnifique étang, où nous pourrons observer les oiseaux qui y résident.

Nous rentrerons en longeant l’étang, passeront par la digue, et feront quelques centaines de mètres pour rallier les véhicules..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Place De La Halle

Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est



Ever tried diving into the heart of the Argonne forest? Off the beaten track.

Let’s meet up in Givry-en-Argonne, and make the trip together to the Argonne forest.

As the site is privately owned, access is granted on an exceptional basis.

We’ll be heading deep into this mythical forest, and if you’re up for it, we can even go off-piste.

We’ll then discover a magnificent pond, where we can observe the resident birds.

We’ll return along the pond, cross the dyke and walk a few hundred meters back to the vehicles.

¿Ha probado a sumergirse en el corazón del bosque de Argonne? Fuera de los caminos trillados.

Quedemos en Givry-en-Argonne y hagamos juntos una excursión al bosque de Argonne.

Como el lugar es de propiedad privada, se nos ha concedido un acceso excepcional.

Nos adentraremos en este bosque mítico y, si te apetece, podremos incluso salir fuera de pista.

A continuación, descubriremos un magnífico estanque, donde podremos observar las aves que lo habitan.

Regresaremos a lo largo del estanque, pasaremos el dique y recorreremos unos cientos de metros para volver a los vehículos.

Haben Sie schon einmal versucht, im Herzen des Argonnerwaldes zu tauchen? Abseits der ausgetretenen Pfade

Wir treffen uns in Givry-en-Argonne, um gemeinsam in den Argonnerwald zu fahren.

Da sich der Ort in Privatbesitz befindet, wird uns der Zugang nur in Ausnahmefällen gestattet.

Dort werden wir in diesen mythischen Wald eindringen, und wenn Sie motiviert sind, können wir sogar abseits der Piste fahren.

Anschließend entdecken wir einen wunderschönen Teich, wo wir die dort lebenden Vögel beobachten können.

Wir gehen am Teich entlang zurück, überqueren den Damm und gehen ein paar hundert Meter zu unseren Fahrzeugen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne