Journée du patrimoine à Fons : Visite nocturne avec la comédienne Hèlène poussin place de la halle Fons, 16 septembre 2023, Fons.

Fons,Lot

Fons fut au Moyen Âge un village très prospère. Entre église romane et maisons de marchands, la découverte poétique et nocturne du village sera enrichie de textes littéraires lus par la comédienne Hélène Poussin.

Nouveauté 2023

sans réservation.

2023-09-16 20:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

place de la halle

Fons 46100 Lot Occitanie



Fons was a prosperous village in the Middle Ages. Between the Romanesque church and merchants’ houses, the poetic nocturnal discovery of the village will be enriched by literary texts read by actress Hélène Poussin.

New for 2023

without reservation

Fons fue un pueblo muy próspero en la Edad Media. Entre la iglesia románica y las casas de los mercaderes, el descubrimiento poético y nocturno del pueblo se enriquecerá con textos literarios leídos por la actriz Hélène Poussin.

Novedad para 2023

sin reserva

Fons war im Mittelalter ein sehr wohlhabendes Dorf. Zwischen romanischer Kirche und Kaufmannshäusern wird die poetische und nächtliche Entdeckung des Dorfes durch literarische Texte bereichert, die von der Schauspielerin Hélène Poussin vorgetragen werden.

Neuheit 2023

ohne Reservierung

