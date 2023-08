Apéro-concert – Echiré Place de la Halle Échiré, 2 septembre 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes d’Echiré organise un nouvel apéro concert samedi 2 septembre à partir de 18h30 à 22h.

Rendez-vous place de la Halles à Echiré afin de profiter de l’orchestre Pacho Combo, accompagné par une chanteuse cubaine, des ardoises apéritives, plancha et boissons pour petits et grands !

(apporter son gobelet).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. .

Place de la Halle

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Echiré is organizing a new aperitif concert on Saturday, September 2, from 6.30pm to 10pm.

Come to Place de la Halles in Echiré to enjoy the Pacho Combo orchestra, accompanied by a Cuban singer, aperitif slates, plancha and drinks for all ages!

(bring your own cup)

El Comité de la Fiesta de Echiré organiza un nuevo concierto de aperitivo el sábado 2 de septiembre de 18.30 a 22.00 horas.

Acérquese a la Place de la Halles de Echiré para disfrutar del grupo Pacho Combo, acompañado de un cantante cubano, pizarras de aperitivo, plancha y bebidas para todas las edades

(traiga su propia copa)

Das Festkomitee von Echiré organisiert am Samstag, den 2. September, von 18.30 bis 22 Uhr ein neues Aperitifkonzert.

Wir treffen uns am Place de la Halles in Echiré, um das Orchester Pacho Combo, begleitet von einer kubanischen Sängerin, Aperitif-Schieferplatten, Plancha und Getränke für Groß und Klein zu genießen!

(Becher mitbringen)

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Niort Marais Poitevin