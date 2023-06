Bastide de Domme Place de la Halle Domme, 12 juin 2023, Domme.

Domme,Dordogne

À 14 km au sud de Sarlat, surplombant la Dordogne, Domme est l’un des plus beaux villages de France c’est une bastide fondée en 1281. Le village épouse les formes du sommet de la colline bordée de falaises où il s’élève. Il présente un riche patrimoine médiéval et renaissance, comme la maison du Batteur de Monnaie (XIIIème), les remparts (XIVème), la monumentale porte des Tours et ses émouvants graffitis. Un ensemble homogène en jolies pierres blondes.

Domme se découvre aussi d’en dessous en effet sous la halle du XVIIème siècle, se trouve l’une des plus grandes grottes a cristallisations aménagées du Périgord Noir.

Visites de la ville proposée par l’Office de Tourisme de Domme durant la saison estivale.. Plaisanciers

Place de la Halle

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



14 km south of Sarlat, overlooking the Dordogne River, Domme is classified » one of the most beautiful villages in France ». It is a bastide Town founded in 1281. The village follows the shape of the hilltop bordered by cliffs where it rises . It has a rich medieval and renaissance heritage, such as the house of the Currency Maker (XIIIth century), the ramparts (XIVth century), the monumental door and its misterious graffiti. A homogeneous whole in pretty blond stones.

Domme can also be seen from below, in the 17th century market hall, is one of the largest caves with crystallizations in Périgord Noir.

A 14 km al sur de Sarlat, con vistas a la Dordoña, Domme es uno de los pueblos más bellos de Francia, fundado en 1281. El pueblo sigue los contornos de la colina sobre la que se asienta. Cuenta con un rico patrimonio medieval y renacentista, como la casa del Batteur de Monnaie, del siglo XIII, las murallas del siglo XIV y la monumental Porte des Tours, con sus conmovedores grafitis. Un conjunto homogéneo de bonitas piedras rubias.

Domme también se puede explorar desde abajo: bajo el mercado cubierto del siglo XVII se encuentra una de las mayores grutas de cristalización del Périgord Noir.

Visitas de la ciudad ofrecidas por la Oficina de Turismo de Domme durante la temporada estival.

14 km südlich von Sarlat, hoch über der Dordogne, ist Domme eines der schönsten Dörfer Frankreichs, eine 1281 gegründete Bastide. Das Dorf passt sich den Formen des Gipfels des von Klippen gesäumten Hügels an, auf dem es liegt. Es besitzt ein reiches Erbe aus dem Mittelalter und der Renaissance, wie das Haus des Münzschlägers (13. Jh.), die Stadtmauern (14. Jh.), die monumentale Porte des Tours und ihre bewegenden Graffiti. Ein homogenes Ensemble aus hübschen blonden Steinen.

Domme lässt sich auch von unten entdecken, denn unter der Markthalle aus dem 17. Jahrhundert befindet sich eine der größten angelegten Kristallisationshöhlen des Périgord Noir.

Das Office de Tourisme de Domme bietet während der Sommersaison Stadtbesichtigungen an.

