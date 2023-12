Domme fête Noël Place de la Halle Domme, 4 décembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Domme fête Noël : jeudi 28 décembre de 9h à 17h

Animations gratuites avec ambiance musicale toute la journée. Marché hebdomadaire

Ateliers créatifs, balades en poneys , stand maquillage , jeu de piste dans la Bastide, visites guidées de la grotte, lecture de contes, goûter, spectacle enfants..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 17:00:00. .

Place de la Halle

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Domme celebrates Christmas: Thursday December 28, 9am to 5pm

Free entertainment and music all day. Weekly market

Creative workshops, pony rides, face painting, treasure hunt in the Bastide, guided tours of the grotto, storytelling, tea party, children’s show.

Domme celebra la Navidad: jueves 28 de diciembre de 9.00 a 17.00 horas

Animación gratuita con música durante todo el día. Mercado semanal

Talleres creativos, paseos en poni, pintura de caras, búsqueda del tesoro en la Bastida, visitas guiadas a la cueva, cuentacuentos, merienda, espectáculo infantil.

Domme feiert Weihnachten: Donnerstag, 28. Dezember von 9 bis 17 Uhr

Kostenlose Animationen mit musikalischer Untermalung den ganzen Tag über. Wöchentlicher Markt

Kreative Workshops, Ponyreiten , Schminkstand , Schnitzeljagd durch die Bastide, Führungen durch die Höhle, Märchenlesung, Imbiss, Kindershow.

