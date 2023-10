Fête d’Halloween à Domme Place de la Halle Domme, 31 octobre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Défilé suivi d’une soupe de la sorcière servie salle de la Rode.

Place de la Halle

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Parade followed by witch’s soup served in Salle de la Rode

Desfile seguido de sopa de brujas en la Salle de la Rode

Umzug mit anschließender Hexensuppe, die im Salle de la Rode serviert wird

