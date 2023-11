Glissons vers Noël Place de la Halle de La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 8 décembre 2023, La ferte-saint-aubin.

Glissons vers Noël 8 – 10 décembre Place de la Halle de La Ferté-Saint-Aubin

À l’occasion des fêtes de Noël, la ville de La Ferté-Saint-Aubin organise son annuel « Glissons vers Noël » durant le second week-end de décembre !

De nombreuses activités vous seront proposées :

Une patinoire, de la musique, une randonnée roller, promenades en calèches, le village Tel est ton Noël, vente de livres, chorale, visite du Père Noël, et pleins d’autres surprises encore !

De quoi ravir petits et grands !

Vous aurez également un point de restauration chez E-Gêne.

Retrouvez le programme sur le site de la Ville et dans nos photos associées à l’événement.

Vous êtes attendus nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T07:30:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

