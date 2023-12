DIMANCHE DU PATRIMOINE: Place de la Halle Dardé Lodève, 3 mars 2024, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:30:00

fin : 2024-03-03 16:00:00

Les élèves de l’école de musique rencontrent le patrimoine à travers l’imaginaire de Paul Dardé, entre chœur et contes au pieds de la cheminée de la halle Dardé. Venez vous réchauffer pour ce moment familial autour d’un goûter partagé..

Les élèves de l’école de musique rencontrent le patrimoine à travers l’imaginaire de Paul Dardé, entre chœur et contes au pieds de la cheminée de la halle Dardé. Venez vous réchauffer pour ce moment familial autour d’un goûter partagé.

Les élèves de l’école de musique rencontrent le patrimoine à travers l’imaginaire de Paul Dardé; lecture de contes de Perrault ou d’autres versions inspirées de son univers, ponctuée d’interventions sonores et de chants de la chorale d’enfant. Venez vous réchauffer pour ce moment familial autour d’un goûter partagé. Tout public à partir de 5 ans / gratuit

.

Place de la Halle Dardé

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC