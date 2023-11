MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS CRÉATEURS Place de la Halle Dardé Lodève, 15 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une quinzaine d’artisans créateurs de la boutique Le Geste et la Matière vous invitent à venir les rencontrer à la Halle Dardé de Lodève les 15 et 16 décembre pour un chaleureux marché de Noël. Venez découvrir des produits de créateurs originaux et locaux…et trouvez des idées de cadeaux pour Noël..

2023-12-15 14:00:00 fin : 2023-12-16 14:00:00. .

Place de la Halle Dardé

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Some fifteen creative craftspeople from the Le Geste et la Matière boutique invite you to come and meet them at the Halle Dardé in Lodève on December 15 and 16 for a warm Christmas market. Come and discover original, local designer products…and find ideas for Christmas gifts.

Una quincena de artesanos creativos de la boutique Le Geste et la Matière le invitan a venir a su encuentro en la Halle Dardé de Lodève los días 15 y 16 de diciembre para un cálido mercado navideño. Venga a descubrir productos de diseño originales y locales… y encuentre ideas para regalar en Navidad.

Rund 15 Kunsthandwerker und Designer aus der Boutique Le Geste et la Matière laden Sie ein, sie am 15. und 16. Dezember in der Halle Dardé in Lodève auf einem gemütlichen Weihnachtsmarkt zu treffen. Entdecken Sie die Produkte origineller und lokaler Designer…und finden Sie Geschenkideen für Weihnachten.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC