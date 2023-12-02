VOYAGE EN PAYS TEXTILE – HALLE CRÉATIVE TEXTILE Place de la Halle Dardé Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève VOYAGE EN PAYS TEXTILE – HALLE CRÉATIVE TEXTILE Place de la Halle Dardé Lodève, 2 décembre 2023, Lodève. Lodève,Hérault Une Halle textile créative textile made in Lodévois-Larzac, dans la Halle Dardé, au cœur du marché de Lodève.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

Place de la Halle Dardé

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A creative textile market made in Lodévois-Larzac, in the Halle Dardé, in the heart of the Lodève market Un mercado textil creativo made in Lodévois-Larzac, en la Halle Dardé, en el corazón del mercado de Lodève Eine kreative Textilhalle mit Textilien made in Lodévois-Larzac, in der Halle Dardé, im Herzen des Marktes von Lodève Mise à jour le 2023-11-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Place de la Halle Dardé Adresse Place de la Halle Dardé Ville Lodève Departement Hérault Lieu Ville Place de la Halle Dardé Lodève latitude longitude 43.73052;3.3213

Place de la Halle Dardé Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/