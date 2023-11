VOYAGE EN PAYS TEXTILE – HALLE CRÉATIVE TEXTILE Place de la Halle Dardé Lodève, 2 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une Halle textile créative textile made in Lodévois-Larzac, dans la Halle Dardé, au cœur du marché de Lodève.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

Place de la Halle Dardé

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A creative textile market made in Lodévois-Larzac, in the Halle Dardé, in the heart of the Lodève market

Un mercado textil creativo made in Lodévois-Larzac, en la Halle Dardé, en el corazón del mercado de Lodève

Eine kreative Textilhalle mit Textilien made in Lodévois-Larzac, in der Halle Dardé, im Herzen des Marktes von Lodève

Mise à jour le 2023-11-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC